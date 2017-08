Aeg-ajalt ajab ikka miski nutma. Mõned häbenevad seda, teised nutavad ilma häbenemata kogu ilma ees. Ja selles polegi tegelikult midagi halba, sest ka teadlased on leidnud üsna mitu põhjust, miks sa võiksid nutta. Oma tervise nimel ikka.

1. Pisarad tapavad baktereid. Pisarad on antibakteriaalse toimega, vahendab Elite Daily. Pisarates sisaldavad lüsotsüümi nimelist ensüümi, see tapab paari minutiga 90-95% bakteritest, mis silmi ümbritsevad ning silmapõletikku tekitada võivad.

2. Nutmine parandab enesetunnet. See vähendab kehas nimelt mangaani taset. Mangaan on mineraal, mis mõjutab meeleolu ning kui kehas on seda liiga palju, võib inimene tunda end ärevana, kergesti ärrituda, tunda end vihase, väsinud või närvilisena.