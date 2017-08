Kliiniliselt kinnitatud rasedusega lõppes 2015. aastal 800 kunstlikku viljastamist, mis on 28 protsenti kõigist läbi viidud viljatusravi tsüklitest, selgub Tervise Arengu Instituudi statistikast.

„Kõiki rasedusi paraku lõpuni ei kanta ja seetõttu ei tähenda see 800 lapse sündi,“ ütles TAI analüütik Hedi Liivlaid. „Eesti Meditsiinilisest Sünniregistrist selgub, et 2016. aastal sündis 369 last kunstliku viljastamise abil, mis moodustab 2,6 protsenti kõigist elussündidest. See osakaal on püsinud sama ka aasta varasemaga võrreldes.“

Ravimiameti andmetel teostati Eestis 2016. aastal 2732 viljatusravi tsüklit, mis on 3,6 protsendi võrra vähem kui aasta varem. Kõige rohkem – 10,1 protsenti – langes viljatusravi kasutamine 41aastaste ja vanemate naiste seas. See on ka vanusegrupp, kes peab viljatusravi kulud ise maksma. Noorematel naistel, kellel on viljatusraviks meditsiiniline näidustus, tasub kulud Haigekassa. Ligi pooled viljatusravi tsüklitest teostati 34aastastele ja noorematele.