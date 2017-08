Krooniline stress paneb lümfisüsteemi kiiremini tööle ning vähi kuus korda kiiremini levima, leidsid Austraalia teadlased.

Lümfisüsteem kannab üle kogu keha erinevaid rakke, teiste seas ka immuunsüsteemi omi - need pakuvad kaitset erinevate tõbede eest. Kuid samamoodi kannab lümfisüsteem laiali ka vähirakke, kirjutab NewsMax Health.

Sellisele järeldusele tulid Austraalia teadlased, kes tegid katse hiirtega. Nad kandsid hiirtesse rinnavähirakke. Need olid märgitud fluorestseeruva markeriga, nii sai lihtsalt näha, kuidas lümfisüsteem vähirakke edasi kandsid. See tegevus tekitas hiirtes stressi ning ilmnes, et rakud kandusid kuus korda kiiremini edasi hiirtel, kes põdesid vähki.

Teadlased nendivad, et vähktõbi tekitab inimese elust stressi, lõikus ja kiiritusravi suurendavad selle taset. Seetõttu peaks olema stressi kontrollimine oluline osa vähiravist.