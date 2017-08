Kroonilised põletikud põhjustavad paljusid erinevaid tõbesid, näiteks võibad need olla infarkti, insuldi, diabeedi, vähi või ka liigesehaiguste algmeks. Sestap oleks mõistlik püüda põletikke kontrolli all hoida - üks viis selleks on hoida eemal toitudest, mis põletikud kehas vohama panevad.

Veebikülg Prevention toob välja neli kurja juurt, mida tarbides tuleb meeles pidada, et palju ei ole sugugi hea. Ehk teisisõnu - ära mõtle vaid toidu kvaliteedile, vaid ka kogustele. See tähendab, et kui sa tarbid rohkem kaloreid, kui sul vaja ning isegi, kui see on kõrgekvaliteediline toit, võtad sa kaalus juurde ning kaalutõus soodustab põletike teket igati.

·Taimsed õlid. Rafineeritud toiduõlid, näiteks maisi-, soja-, päevalille- ja safloorõlid kannavad reeglina lihtsalt tähistust "taimne" õli, kuid need on vägagi kontsentreeritud oomega-6 rasvhapete allikad. Need on tervisele olulised rasvhapped, kuid kui me süüme neid liiga palju ning unustame seejuures ära oomega-3 rasvhapped (leidub peamiselt mereandides), kasutab keha oomega-6 rasvhappeid põletike toitmiseks.