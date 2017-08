Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus kutsub Rakvere linna keskväljakule doonoritelkidesse verd loovutama 14. augustil kell 12-18 ning 15. ja 16. augustil kell 11-17.

„Ilusal augustikuul tuuritame Regionaalhaigla doonoritelkidega jälle Rakverre, kuhu eelmiste aastate kogemusel ootame väga palju doonoreid – viru veri ju teadagi ei värise!“ ütles Regionaalhaigla verekeskuse arendusjuht ning doonoritelkide ellukutsuja Ülo Lomp, lisades: ”Meil on väga hea meel kutsuda kõiki endast ja teistest hoolivaid inimesi verd loovutama meie rõõmsavärvilistesse kollastesse telkidesse, kus on alati mõnus meeleolu, tehakse toredaid loosimisi ning vereloovutajaid ja lapsi lõbustab pelikan Dona. Kõik terved ja abivalmis Virumaa inimesed on väga oodatud!“

Sellel aastal võib doonoritelke leida liblikapuu juurest juba teist korda, eelmised jaanieelsed doonoritelgid läksid väga hästi: doonoritelke külastas 417 virumaalast, tervislik seisund lubas verd loovutada 370 doonoril ning 49 inimest tegid seda esimest korda. Regionaalhaigla verevarud said tõhusa täienduse – koguti 166 liitrit hinnalist verd.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Kõige sagedamini vajavad doonorverd vähihaiged, sünnitajad ja imikud ning raskete operatsioonide patsiendid, aga ka aneemia, verejooksu, raske trauma ja mitmete teiste haiguste põdejad. Eesti haiglates tehakse vereülekanne ligi 20 000 patsiendile aastas.

Doonoritelgi külastamiseks tuleb varuda aega umbes 45 minutit, millest vereloovutus võtab 5 kuni 10 minutit.