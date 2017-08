On väga levinud harjumus nädala sees pidada ranget arvestust söödava-joodava ja trenni üle, kuid nädalavahetusel lips lõdvaks lasta. See võib aga ideaalkaalus püsimisele või ka soovile kaal langema saada tõsise põntsu panna.

Kuid – on olemas mõned lihtsad soovitused, mida järgides on võimalik ka nädalavahetusel rasvavolte peletada. Women´s Health toob need välja.

1. Kui sööd väljas, vali roog, milles on palju juurvilju.