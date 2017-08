Mustikaaeg on haripunktis ning seetõttu võiks nädalavahetusel arvukate ürituste kõrvalt võtta paar tundi ka metsas mustikate korjamiseks. Need on nimelt marjad, mis on tervisele kasulikud üsna mitmel moel.

* Mustikad sobivad söömiseks kõigile – neis on vähe kaloreid. Umbes 200 grammis mustikates on kõigest umbes 80 kilokalorit.

* Mustikates on palju toitaineid ja vitamiine. Mustikad sisaldavad ohtralt C-vitamiini, mangaani ja palju kiudaineid.