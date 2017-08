Silmamuna tagaseinas asuv valgustundlik rakukiht – reetina – koosneb 137 miljonist rakust. Et need rakud ei taastu, võib liigne UV-kiirgus põhjustada silmapõletikke jm. silmahaigusi. "Silmi tuleb alati UV-kiirguse eest kaitsta," rõhutab aga Miami Ülikooli silmahaiguste professor, USA Oftalmoloogiaakadeemia eesistuja Lee Duffner.

Prille valides tuleks silmas pidada värvitooni mõju nägemisteravusele. Merevaigukarva klaasid parandavad kontrastsust, vähendades valgusspektris sinist laineala. "Hiljutine uuring aga näitas, et merevaiguvärvi prillid vähendavad küll kujutise "sinisust", kuid samal ajal ei kaitse silma UV-kiirguse eest eriti hästi. Nii et ettevaatust sellist värvi päikeseprillidega eredas päikesevalguses!" Sama skeptiline on Duffner ka peegelklaasidega päikeseprillide suhtes, sest nende UV-kaitse pole eriti suur. "Nõrkade ja valgustundlike silmade korral ei tohiks selliseid prille küll valida. Niisamuti ei soovita ma roosade klaasidega päikeseprille. Minu arvates on päikeseprillide klaasi parim värv hall," ütleb Duffner. Hallid klaasid lasevad kõiki spektrivärve võrdselt läbi ega moonuta kujutist.