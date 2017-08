Kui hea välja näha on vaja kohe täna, ei ole trennisaalis rügamiseks ega dieetideks aega. Need kavalad nõksud aitavad sind!

* Kanna V-kaelusega pluuse. Kui tahad optiliselt saledam välja näha, pole paremat asja kui V-kaelus, kirjutab portaal Real Beauty. Allapoole suunatud V pikendab su keha ja muudab seda samas ka kitsamaks. Samas otse kaela alt algav krae lõikab sind justkui pooleks ja jätab nii mulje lühemast ja kogukamast kehast. V-kaeluse väljakandmiseks tuleb aga oma naha eest korralikult hoolitseda ning seda kreemitada.

* Osta uus rinnahoidja. Statistika kohaselt kannab ligi 85 protsenti naistest vales suuruses rinnahoidjat, mis tõttu on nende büst vales kohas. Õige rinnahoidja toob piha ja rinna vahele võimalikult palju ruumi, sedasi tundub su kere pikem ning saledam. Ära osta automaatselt samas suuruses pesu, mida oled harjunud ostma. Proovi erinevaid suurusi ja veendu, et see istub su seljas ideaalselt. Kui jääd hätta, siis küsi nõu mõne korraliku pesupoe müüjalt. Nemad oskavad sulle kindlasti õiget tegumoodi ja suurust soovitada.

* Mängi värvidega. Must on salendav, kuid sa ei saa aastaringselt tumedatesse rõivastesse varjuda. Sobita tumedaid toone erksamate ja heledamatega. Näiteks, kui sul on laiad puusad ja reied, siis proovi tumesinist pliiatsseelikut kombineerida näiteks erkroosa pluusiga.

* Investeeri korrigeerivasse aluspesusse. Korrigeerivat pesu on mitmesugustes toonides ja tegumoodides. Ja kõik need ei tundu seljas sugugi nagu sind hingetuks pigistada üritavad vorstinahad.