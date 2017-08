Kui sind kimbutab tselluliit, ära kuluta raha kallitele kreemidele ja protseduuridele - kasu saab hoopis ühe mahla joomisest.

Tselluliit on probleem, millega seisavad silmitsi suurem osa naisi. Mistõttu on see ka ilutööstuse üks parimaid rahaallikaid, sest meeleheitel naised on nõus kulutama suuri summasid, saamaks endale siledat nahka. Nüüd võib aga kreemid ja protseduurid ära unustada, kirjutab Daily Mail.

Nimelt pidavat tselluliidi vastu aitama hoopis paremini kasemahla joomine. Kasemahlal on diureetiline toime, mis tähendab seda, et see aitab mürkained ja liigse vee kehast välja viia, mis omakorda vähendab tselluliiti.

Lisaks sellele aitavat kasemahl ravida ka maksahaigusi, kõhulahtisust, kõhukinnisust, grippi, peavalu ja erinevaid nahahaigusi.