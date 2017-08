Kui oled veendunud, et see, mida õppisid gümnaasiumis perekonnaõpetuse tunnis kondoomi banaani peale rullides, on kõik, mida kondoomi kasutamisest teada, oled ilmselgelt eksiteel. Kondoome kasutades on palju asju, mida valesti teha ilma, et sellest isegi aru saaksid. Women's Health tuletab meelde, sest turvaseks on tõesti turvaline, kui neid pisiasjadena näivaid vigu ei tee. * Sa kannad kondoomi taskus. Kui märkad, et mees võtab kondoomi oma tagataskust, olgu või rahakoti vahelt, paku talle selle asemel kondoomi oma käekotist. Tagataskus kondoomi kandmine tekitab asjatut hõõrdumist ja see omakorda hoiab kondoomi pidevalt liiga soojas. Selline olukord võib vähendada kaitsevahendi tõhusust.

* Sa ei jäta kondoomi otsa piisavalt ruumi. Kui kondoomi otsa ei jää piisavalt ruumi sperma jaoks, on oht lekkeks ning see nullib kogu kaitsevahendi kasutamise mõtte. Kõik mida peaksid sellest veast hoidumiseks tegema, on hoida otsast kinni kondoomi peenisele rullides nii, et ülemisse ossa ei jääks õhku. Tasub ka meeles pidada, et uuematel kondoomidel ei ole enam eraldi otsa, siis jäta lihtsalt ülesse poole sentimeetri jagu ruumi.

* Mees kasutab vale suurust. Enamik kondoome sobib kõigile, kuid siiski peaksid keskmisest väiksema või suurema peenisega mehed püüdma osta endale õiges suuruses kondoome. Kui kondoom on liiga pingul, võib see murduda, kui mitte, libiseb see peeniselt maha. Turvaseksist pole sel juhul ju juttugi. * Sa paned selle liiga hilja peale. Hiljutine uuring leidis, et vaid 59% inimestest kasutab kondoomi õigesti, ülejäänud panid selle peale kas liiga hilja või võtsid ära liiga vara. Kui soovid täielikku turvaseksi, olgu kondoom vahekorra ajal peenisel peal algusest lõpuni.