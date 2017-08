Kui korralik trenn on selja taga, võib tekkida küsimus, kas kaotatud kilokalorite arvelt võib või lausa peab rohkem sööma.

Kui see küsimus tekib, tuleb selgeks mõelda mitu asja, kirjutab Hello Healthy. Esmalt oma kaalueesmärgid ehk kas on soov kaalu langetada või hoopis juurde võtta. Teisalt peab arvestama nii treeningu sagedust, intensiivsust, kestust kui üldist näljatunnet.

Sellel, kes tahab kaalu kaotada või säilitada ja teeb trenni mõnel päeval nädalas, muretseda pole vaja – nemad peaksid sööma täiesti normaalselt, sest nii trennis kaotatud kui päeva peale kulunud kalorikogust on lihtne ülehinnata. Kui hakata kehalise aktiivsuse pärast rohkem sööma, võib oma pingutused lihtsalt nullida.

Ehk siis need, kelle eesmärk on kaalu säilitada või mõnest kilost lahti saada, ei pea kaotatud kalorite pärast muretsema. Küll aga peaksid veidi rohkem sööma need, kes treenivad väga intensiivselt või kes soovivad kaalus hoopis juurde võtta.