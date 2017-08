Vahel võib juhtuda, et vaatamata pingutustele ei jõua sa oma sooviga kaalu langetada kuhugi. Siin on välja toodud kolm tüüpilist viga, miks kaal ka kõige rangemat dieeti pidades ei lange.

1. Sa ei söö laua taga. Kui sa harjud laua taha sööma, harjub sellega ka su mõistus ja keha – nii saab aju laua taha istudes signaali, et nüüd tuleb söök ning keha on varsti valmis seda seedima, kirjutab EatClean. Kui tõused laua tagant püsti, saab keha aru, et toitu rohkem ei tule. Nii suudad piiri panna oma näksimisihale. Liiatigi, suvalises kohas süües kipub inimene arutult õgima.

2. Sa ei mälu toitu lõpuni. Inimestel on kombeks toit lihtsalt alla kugistada, sest see on hea ja kõht on tühi. Õpi toitu aga rahulikult mäluma, nii naudid seda rohkem ning sööd lõppkokkuvõttes vähem.

3. Sa ei söö regulaarselt. Ka keha vajab elus mingit kindlustunnet, eriti kehtib see toitumisega seoses. Kui tahad elada tervislikku elu, järgi võimalikult loomulikku, kuid kindlat päevarütmi – maga ja söö kindlatel kellaaegadel. Iga päev.