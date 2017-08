"Ravimite tarvitamisel raseduse ajal tuleb alati põhjalikult kaaluda ravi vajalikkust ja hinnata ravimist tulenevat võimalikku riski lootele. Sama põhimõte kehtib ka käsimüügiravimite tarvitamisel," lausub ämmaemanda nõuandetelefoni 12252 ämmaemand Triinu Adlas ning räägib lähemalt, millised käsimüügiravimid rasedatele passivad. Triinu Adlas märgib, et kuna ravimite kliinilisi uuringuid ei viida läbi last ootavatel naistel, siis pole enamike ravimite kohta piisavalt informatsiooni nende kõrvaltoimete ja riskide kohta. "Seetõttu on suure hulga ravimite kohta infolehel kirjas, et nende kasutamine raseduse ajal on mittesoovitatav," sõnab ta. Enamik käsimüügis olevaid ravimeid on ämmaemanda kinnitusel siiski loote arengule ohutud ja nende kasutamine raseduse ajal vajadusel lubatud, kuid alati soovitab ta enne ravimi kasutamist küsida nõu oma ämmaemanda, ämmaemanda nõuandetelefonilt 12252, arsti või apteekri käest. Triinu Adlas toob välja põhilised seisundid, mille leevendamiseks käsimüügiravimeid tarvis on ning milliseid ravimeid sel puhul eelistada.

Valuvaigistitest ja palaviku alandamiseks on raseduse ajal esmavaliku ravimiks paratsetamool, mida võib korraga võtta 1 - 2 tabletti (500 – 1000 mg). Vajadusel võib annust korrata 4 – 6 tunni järel, kuid mitte rohkem, kui 8 tabletti ööpäevas. Raseduse 2. trimestril võib valuvaigistina kasutada ka ibuprofeeni, mida võib korraga võtta 400 mg, kui paratsetamoolist abi ei ole. 1. ja 3. trimestril tuleb veritsuse teket soodustava toime tõttu ibuprofeeni kasutamist vältida. Määrav on aga ka ravimi tarvitamise aeg ja kogus, ühekordselt lubatud annuses ravimi manustamine raseduse ajal ohtlik ei ole, küll on aga vastunäidustatud pidev ja pikemaajaline ravi. Vältima peab raseduse ajal palaviku alandamiseks aspiriini kasutamist, välja arvatud juhul, kui arst on selle 1. ja 2. trimestril konkreetsel põhjusel määranud. Teada oleva toime tõttu loote kardiovaskulaarsüsteemile (arterioosjuha enneaegse sulgumise risk), on aspiriini kasutamine raseduse viimasel trimestril vastunäidustatud.



Rasedusaegse kõhuvalu puhul võib emakalihase lõõgastamiseks ja emaka pingetunde leevendamiseks võtta No-Spa (drotaveriinvesinikkloriidi) tablette. Ühekordse annusena tuleb võtta 2 tabletti (80 mg) korraga kuni 3 korda ööpäevas. Kuna ravimi kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, siis tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega. Kõhupuhituse ja gaasivalude korral võib kasutada Espumisani kapsleid. Soovitatav annus on 2 kapslit 3 – 4 korda ööpäevas.

Raseduse ajal sageli tekkiva tupe seenpõletiku korral on käsimüügiravimitest ohutu kasutada klotrimasooli kreemi. Tupe normaalse mikrofloora taastamiseks ja säilitamiseks võib kasutada ka piimhappebaktereid sisaldavaid tupeküünlaid (Vagisan, Ecocillin, Multi-Gyn). Neid tuleks kasutada 7-10 päeva vältel asetades ühe küünla ööseks tuppe. Iivelduse korral on raseduse ajal lubatud kasutada ingveri tablette, mille ohutu ööpäevane annus on 1000 mg jagatuna 2 – 4 annuseks. Suurtes annustes on ingveril vere hüübimist takistav toime, seega peaks ingveri kasutamisse raseduse ajal ettevaatusega suhtuma naised, kellel on esinenud raseduse jooksul veritsust või ähvardavat raseduse katkemist. Oksendamise ja/või kõhulahtisuse puhul võib kasutada Rehydroni suukaudse lahuse pulbrit, mis on näidustatud kaotatud vedeliku ja soolade asendamiseks organismis. Kõhulahtisuse korral sobivad raseduse ajal kasutamiseks ka Smecta pulber, mille soovitatav päevane annus on kuni 6 pakikest päevas, Hydral Plus suukaudse lahuse pulber ja Enterosgel suspensioon. Kõhukinnisuse korral on raseduse ajal ohutu kasutada Duphalac ja Lactulose-ratiopharm suukaudset lahust, Microlax rektaallahust ja Eva/Qu suposiite, mis ei tekita sõltuvust ega oma pikaajalisel kasutamisel kõrvaltoimeid, mis võiks soolt kahjustada. Hingamisteede viirusinfektsioonide korral, mille puhul esineb köha, nohu ja/või kurguvalu, võiks raseduse ajal alati eelistada suu kaudu võetavatele ravimitele paikseid ravimeid: inhaleeritavaid ja pihustatavaid ravimeid ning looduslikke preparaate. Köha puhul sobib hästi kasutamiseks inhalaator koos füsioloogilise lahusega, ravimteega või eeterlike õlidega 3-4 korda päevas. Ravimitest võib võtta GeloMyrtol forte kapsleid, mis on taimse päritoluga ravim, koosneb taimede eeterlikest õlidest ning sobib hästi sekreedi vedeldamiseks bronhiidi korral. Rögalahtistitest tuleks samuti eelistada looduslikke ravimeid, näiteks luuderohu või islandi käokõrva ekstrakti baasil valmistatud köhasiirupeid (Herbion või Prospan). Nohu aitavad leevendada nina limaskesta turset alandavad ja ninakinnisust leevendavad aerosoolid ja tilgad. Lisaks meresoolalahusele või füsioloogilisele lahusele võib ninna pihustamiseks kasutada toimeainena ksülometasoliini sisaldavaid ninaspreisid (nt Xymelin, Otrivin, Afrin, Sinex). Limaskesti kuivatava toime tõttu ei tohi neid aga kasutada järjest üle nädala. Pikemaajalise ninakinnisuse puhul sobib nina limaskesta niisutamiseks eeterlike õlide baasil valmistatud RhinoSol ninaõli. Raseduse ajal ei soovitata kasutada pseudoefedriini sisaldavaid ravimeid (Sudafed, Actifed tabletid, Coldrex, Theraflu suukaudse lahuse pulbrid). Need võivad põhjustada südamekloppimist või muid südamerütmihäireid ja vererõhu kõrgenemist. Samuti on leitud raseduse esimesel trimestril pseudoefedriini tarvitamisel loote arenguhäireid. Kurguvalu aitavad leevendada kurgupihustid, nt astelpaju-saialilleõli aerosool, Decatylen Natural Spray või Laryguard kurgusprei. Raseduse ajal on lubatud kasutada ka Decatyleni, Propolki, Isla ja Curamed imemistablette. Taimsetest ravimitest võib kurguvalu puhul kasutada Tonsilgon N tablette või suukaudset lahust.