Silmatilgad ning kunstpisarad on vajalikud kuivade silmade niisutamiseks. Silmatilkade kasutamine ja õigesti silmadesse tilgutamine vajab siiski väikest harjutamist.

Üks põhjus, miks silmatilkasid on vahel keeruline tilgutada, on see, et silma loomulik reflekts sunnib pilgutama ning see raskendab tilkade õigesse kohta minekut. Lihtsate nippide jälgimine muudab aga kogu protsessi kergemaks.

Paljud inimesed eelistavad lasta endale silmatilkasid panna hoopis teistel, pereliikmetel või elukaaslasel. Isegi, kui on võimalus neid paluda, siis on soovituslik ikkagi ka endal see selgeks õppida, et tilku saaks kasutada iseseisvalt ja igal vajalikul hetkel.