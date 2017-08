On terve hulk kodumaiseid marju, mida tasub praegusel koriluse tipphooajal väsimuse ja stressiga võitlemiseks ning tervise tugevdamiseks ohtralt süüa kui ka hoidistena talletada.

Millised marjad need on, räägib Ilvi Pirson, Tartus asuvas Võlumaa ilusalongis koos käivate figuurisõprade mentor. Ka annab ta näpunäiteid, milline hoidistamisviis on kõige tervislikum.

Ilvi Pirson teab omast käest, et hoidistamise võimalusi on palju, kuid kõige paremini säilib marjade toiteväärtus just sügavkülmutamisel. „Samuti on sügavkülmutamine perenaisele kiireim ja lihtsaim säilitusviis, mis tagab lisaks toiteväärtuse säilimisele ka aia- ja metsasaaduste maitse ja aroomi,“ tõdeb figuurisõber.