Tavaliselt ei saa vett juures midagi valesti minna, sest veejoomine hoiab kehas niiskustasakaalu, aitab vältida ülesöömist ja ka kaloreid põletada. Kuid nagu paljude tervislike harjumuste puhul, ei ole ka veejoomisega nii, et rohkem on parem. On isegi mõned olukorrad, kui sa peaksid veejoomisest hoiduma.

1. Kui su kehas on soolapuudus. Seda juhtub küll harva, kuid vett üleliia juues võid sa oma tervise ohtu panna. Seda juhul, kui su kehas on soolapuudus – siis võib sind üleliia vett juures tabada liigmadal naatriumisisaldus ehk haigus, mida nimetatakse hüponatreemiaks, kirjutab Prevention. Selline asi võib juhtuda näiteks pärast tõsist koormust, millega kaasneb higistamine, samuti võivad seda seisundit põhjustada mõned maksa-, neeru-, südame- või ajuripatsihaigused, samuti mõned ravimid, nagu näiteks diureetikumid, antidepressandid ja valuvaigistid.

2. Kui su uriin on läbipaistev. Kuidas saada teada, kas su kehas on vett piisavalt? Vaata, mis värvi on su uriin. Kui see on kergelt kollakas ja läbipaistev, on kõik korras. Kui uriin on värvitu, pead joomist vähendama. Tumekollane uriin on aga märk sellest, et pead jooma hakkama.