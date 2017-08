"Ravimijäägiga piima jõudmine tööstustele müüdava toorpiima hulka on tänapäeval praktiliselt välistatud," kinnitas Väätsa Agro juht Margus Muld Toiduliidu piimapäeval, et haigeid ja ravimikuuri läbimise tõttu keeluajal olevaid lehmi hoitakse rangelt teistest lehmadest eraldatuna ning tervete loomadega koos neid ei lüpsta.

„Väätsa farmis on haiged lehmad mitmekordselt märgistatud. Esiteks on neil spetsiaalne jalavõru, teiseks on nende udarad värvitud punaseks, et keegi ka kogemata ei paneks haigele lehmale masinat külge. Kolmandaks on lüpsikeeld kantud arvutisse, mis tähendab, et kui lüpsimasin lehmale siiski külge panna, siis tunneb tarkvara haige lehma ära ja lüpsimasin ei käivitu,“ rääkis Muld.

„Arvuti salvestab iga lehma piimakoguse igal lüpsil ja kui lehm annab vähem piima kui tavaliselt, siis saab haiguse kahtlusega looma eraldada automaatsete väravate kaudu eraldi aedikusse ning lehmaga tegeleb edasi veterinaar,“ kinnitas Muld.