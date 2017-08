Terviseamet peatas internetikaubanduse kaudu pakutavate fütotampoonide „Printsessi pärl“ müügi, kuna tootja ei ole suutnud toote ohutust tõendada.



Terviseameti järelevalvemenetluse tulemusena selgus, et Hiinas valmistatud fütotampoone „Printsessi pärl“ väidetavad toimed on tõendamata ning toote koostis ja kasutamise mõju organismile ebaselge.



Toodet „Printsessi pärl“ on Eestis müüdud erinevate kodulehtede kaudu. Ettekirjutus on hetkel tehtud ühele ettevõttele, kuid järelevalvemenetlust on alustatud ka teiste sama toodet pakkuvate ettevõtjate suhtes.



Soovitame tarbijatel enne veebipoest uue ostu sooritamist põhjalikult analüüsida pakutavate toodete lubatavaid toimeid. Kahtluse korral küsige nõu asjatundjatelt või pädevamatelt isikutelt.