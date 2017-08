Töö ja argipäev nõuavad pidevalt tähelepanu ja pingutust, et selle haldamisega toime tulla. Sestap on läbipõlemine üsna sage nähtus, millega inimesed peavad rinda pistma. Siin on välja toodud kolm asja, mida igaüks sellest teada võiks.

* Naised on läbipõlemisest rohkem ohustatud. Asi on selles, et kui mehed keskenduvad peamiselt tööle ja karjäärile, siis naised peavad lisaks sellele ka koduse elu eest vastutama, kirjutab WellAndGood. See toob kaasa lisastressi.

* Läbipõlemine algab kodust. Kui sa oled kodus olnud pikka aega pahur ja kisud kõigiga tüli, võid kahtlustada, et oled tööl läbipõlemise äärel.

* Suhtlemine aitab läbipõlemist ennetada. Uuringud on leidnud, et need, kes on head suhtlejad ning lävivad sageli oma sõpradega, kannatavad läbipõlemise all vähem.