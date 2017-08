Vastuse leiab siis, kui analüüsida, miks sa ei taha piima juua. Juhul, kui: • sulle ei meeldi piima lõhn või maitse, ei ole tegemist laktoositalumatusega. • sul tekib piima joomise järgselt kõhus ebamugavustunne, nt gaasid, kõhuvalu, kõhulahtisus, võib tegu olla laktoositalumatusega. • sa jood meeleldi keefiri ja jogurtit, võib ka olla, et sulle ei sobi rõõsk piim ning on tegemist laktoositalumatusega.

2. Millised piimatooted on keelatud laktoositalumatuse korral?

Kui on diagnoositud laktoositalumatus, siis ei tohi tarvitada rõõska piima, kakaod piimaga, petti, piimakokteili, jäätist, piimašokolaadi, ka piimapulbrit sisaldavaid magustoite, kooke, ravimeid. Sobivad on aga hapendatud piimatooted, mida tuleks iga päev tarbida.

3. Kas minu tervisele on kuidagi halb see, kui ma ei joo piima ega söö piimatooteid?

Jah, piim ja piimatooted on väga vajalikud nendest saadava kaltsiumi, D-vitamiini ja rasvhapete tõttu. Piimas leidub ka kaaliumi ja magneesiumi, mis on heas vahekorras ja nad mõjuvad üheskoos soodsalt luude tervisele. Oluline on piima A-vitamiini sisaldus, mille eelühendid karotenoidid annavad võile kollase värvuse. Kui ei tarbi piimatooteid ja piima, ohustavad osteoporoos ehk luuhõrenemine, kaaries, küünte ja juuste probleemid.

4. Kui mul on laktoositalumatus, kas siis on keelatud kõik piimatooted?

Ei, kindlalt on keelatud vaid rõõsk piim, lubatud on aga fermenteeritud piimatooted, nagu hapupiim, keefir, jogurt ja. juust.

Mõõdukalt võib süüa ka sulatatud juustu, hapukoort, kohupiima, võid, majoneesi.

Kellelegi ei tohiks reeglina midagi halba teha ka korraga pool klaasi piima. Harjuta ja proovi vähehaaval. Iga organism on võimeline toime tulema 2-3 g laktoosiga.