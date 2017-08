Kui kannad prille või läätsi ning vaevled nende poolt põhjustatud ebamugavuste käes, siis võib olla laserkirurgia Sinu jaoks suurepärane võimalus!

KSA Silmakeskuse silmaarst Ants Haavel toob välja, et silmade laserkirurgia võimaluse valivad eeskätt inimesed, kes leiavad, et prillid segavad neid või on kontaktläätsedega jätkamine tülikas. "Esimeste puhul on määravaks elustiil – sportlikud inimesed või lastega naised, kes on liikuvad ja aktiivsed ning prillidega oleksid paljud tegevused piiratud või võimatud. Kontaktläätsekandjate puhul saab määravaks aga see, et ühel päeval silm enam ei talu kogu päeva läätse kanda. Või saab inimesel lihtsalt küllalt sellest logistikast ja planeerimisest, et läätsed oleksid kaasas, läätsevedelik olemas, käed pestud läätse silma asetamisel ja ära võtmisel, konteiner oleks kaasas,“ selgitab Haavel.

"Lühidalt, läätsekandjad küll näevad läätsedel palju eeliseid, kuid nendega on palju majandamist, mida laseroperatsiooni järgselt ei ole. Kõige suurem nauding peale laseroperatsiooni on see, et hommikul ärgates avad silmad ja näed väga selgelt ning alustad muretult oma päeva,“ nendib Haavel.

Kõige sobivam aeg laserprotseduuriks on täpselt siis, kui inimene tunneb end valmis olevat. "Osad kliendid teevad mingi sündmusega seoses hetkega otsuse prillidest vabaneda – prillid purunevad, tulemas on reis või pulmad, armuvad – teised mõtlevad ja ootavad isegi aastaid. Igal asjal on oma õige aeg,“ sõnab Haavel.

Esimese sammuna tuleb läbida spetsiaalsed uuringud. Uuringud laserkliinikutes erinevad paljuski prillipoodides või polikliinikutes teostavatest nägemisuuringutest. "Uuringute põhjal selgitatakse välja, kas patsient on sobilik laserprotseduuriks. Kui selgub, et nägemine pole stabiilne, siis on vaja oodata veel mõni aasta. Samuti saab uuringu käigus teada, kui laserprotseduur on vastunäidustatud,“ selgitab Haavel.

Uuringu ajal selgitatakse protseduuri olemust, kasu ning teavitatakse klienti ka kõikidest võimalikest ohtudest. "KSA Silmakeskuse valikukriteeriumid on väga ranged ja kui me näeme mõnda ohtu, siis pigem soovitame kliendil jätkata prillide või kontaktläätsede kandmist ning oodata protseduuriga. Kuna hoolime oma klientidest väga, siis kõik otsused, mis vastu võtame, lähtuvad kliendi heaolust. Seega peavad võimalikud kasud ületama ülekaalukalt võimalikke riske," lisab silmaarst.

Protseduuri ennast aga kartma ei pea, sest see on mugav ja valutu. "KSA Silmakeskus on aastate jooksul töötanud välja lõikevabal tehnoloogial põhineva protseduuri Flow 2.0., mille käigus lühinägelikkust korrigeeritakse vaid laseri abil. Laser lihvib silma sarvkestale uue proofili, muutes selle mõnikümmned mikromeetrit õhedamaks ja selle kumerust lamedamaks," selgitab Ants Haavel.

Taastumine tänapäevastest laserprotseduuridest on üha kiirem. Mida väiksem on miinus, seda kiiremini kõik normi läheb. "Samas suure miinusega (üle -5D silmadel) võtab sajaprotsendilise nägemisteravuse saavutamine aega kaks-kolm nädalat. Flow 2.0 suur pluss on see, et inimesed saavad pöörduda aktiivse elustiili juurde tagasi juba seitse päeva peale laserprotseduuri, see tähendab, saavad tegeleda sportimise, autojuhtimise, saunatamise ning vee- ja rannamõnudega. Kuna tegemist on lõikevaba tehnoloogiaga, polegi see tegelikult operatsioon. Pigem on see kosmeetilise iseloomuga protseduur, millel on positiivsed mõjud kliendi elukvaliteedile,“ räägib Haavel.

KSA Silmakeskus on Eestis ainukene spetsialiseeritud silmakliinik, mis keskendub ainult lühinägelikkuse ehk müoopia korrigeerimisele. KSA on teinud laseroperatsioone juba üle 12 aasta ja kogemust on üle 30 000 silma korrigeerimisel. Kõik Silmakeskuse töötajad on oma ala professionaalid ja spetsiaalselt koolitatud oma kitsast ülesannet täitma.

Kui unistad prillidest vabanemisest ja tahad teada, kas oled prillidest vabanemiseks sobilik, siis KSA Silmakeskusel on Sulle suurepärane eripakkumine. Vaata lähemalt: ksa.ee/vabaneprillidest