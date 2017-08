Vähiravifond „Kingitud elu“ käivitas kampaania „Pintsliga pikendatud elu“, mille raames valmistavad kaks tuntud kunstnikku, Aapo Pukk ja Aivar Juhanson kahest fondi toetajast portreed.

Portree saavad tänutäheks kaks annetajat, kes saadavad vähihaigete toetuseks 5-eurose SMS-sõnumi numbrile 13018 hiljemalt 17.septembriks 2017. See päev on ühtlasi vähiravifondi ühe asutaja Hille Tänavsuu sünniaastapäev.

Portreepiltide saajad loosib fond kõigi sõnumisaatjate vahel välja septembri lõpuks. Sõnumite arv ühe saatja kohta pole piiratud.

„Iial ei või teada, millal ise abi vajad. Aitan siis, kui seda on kerge teha,” ütles portreekunstnik Aapo Pukk. „Kunstiga tegelemine on üks elusa ainega tegelemine. Kunst on mind ennast elus hoidnud selle sõna kõige laiemas ja otsesemas mõttes. Soovin, et minu kunst võiks kellegi elu pikendada.”

„Annetamine tervendab inimest seespidiselt ning teeb ta ilusaks. Ilusat inimest on kunstnikul hea portreteerida,” rääkis vähiravifondi „Kingitud elu” tegevjuht Katrin Kuusemäe. „Meil on suur rõõm, et fondi missioonile panevad kaks loovinimest sellisel moel oma õla alla ning kutsume kõiki üles SMS-sõnumeid saatma ja fondi toetama – siin on võimalus saada tänutäheks väärtuslik portreepilt.”