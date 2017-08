Paljud inimesed veel ei tea, et Tallinnas on abivajajatele 24/7 avatud mitte ainult Tõnismäe Südameapteek, vaid ka Lasnamäel, Vikerlase tänaval asuv Südameapteegi valveapteek, kus on samuti ööpäevaringselt kohal proviisor, kes annab nõu ja jagab soovitusi ning olemas lai valik ravimeid.

Et tänavune külm suvi on kaasa toonud külmetushaiguseid, on kasvanud ka valve- ja ööapteekide külastuste arv, millel on oluline roll esmatasandi meditsiinis. Südameapteegi Tartu ööapteegi asejuhataja Annela Toomi sõnul on apteeker tihtipeale esimeseks abiandjaks, kui tervisega midagi kergemat juhtub.

Kuigi suvi hakkab tasapisi taanduma, kestab aktiivne elu ikka hilisõhtuni. See omakorda tähendab, et ka hilisõhtul võib tervisega ootamatusi ette tulla ning tekib vajadus minna apteeki.

Südameapteegi proviisorite kogemuse järgi pöörduvad inimesed enim valve- ja ööapteeki ajavahemikul kell 21.00 – 01.00. Apteegist on sel ajal saadud nõu ja soovitusi, samuti vajalikke ravimeid, kuid on ka juhtunud, et apteeki on tulnud kutsuda kiirabi. Annela Toom ütleb, et järgmine aktiivne aeg on ööapteegi töötajatele varahommik, mil enne tööpäeva algust soovitakse apteegist külmetuse sümptomite vastu leevendust.

Ööapteegi elu puudutavatele küsimustele vastab Südameapteegi Tartu ööapteegi asejuhataja Annela Toom:

Mis põhjuste, sümtomitega öösiti enim apteeki tullakse?

Enamasti on põhjusteks erinevad valud, seedehäired, külmetusnähud, allergiad ning väiksemad traumad. Samuti külastavad hilisõhtul apteeki need, kes päeva jooksul ei ole saanud mahti vajalikke retseptiravimeid ja/või käsimüügipreparaate välja osta.

Mis ravimeid öösel enam ostetakse?

Ühte kindlat joont välja tuua on keeruline. Probleeme ja soove, millega inimene apteeki hilisõhtul ja südaööl pöördub on seinast-seina ning neile vastavaid individuaalseid lahendusi veel enam. Ostetakse nii enamlevinumaid käsimüügipreparaate, kui ka harvemini väljastatavaid retseptiravimeid.

Mis vahe on päevastel ja öistel hädadel, millega apteeki pöördutakse?

Suurimaks erinevuseks võib lugeda seda, et öösiti pöördutakse apteeki krooniliste hädade korral harvem ning abi ja lahendusi otsitakse pigem ägedatele sümptomitele nagu näiteks külmetusnähud, hambavalu, kõhulahtisus jne.

Kes öösiti enim apteegis käivad?

Enamasti pöörduvad öösiti apteeki nooremad ning keskealised inimesed, leidmaks abi nii enda, laste, vanemate kui ka sõprade ja tuttavate tervisehädadele.

Tasub ka teada, et valveapteegid on avatud ka riiklikel pühadel, olgu selleks jaanipäev või aastavahetus. Valve- ja ööapteekides on hinnad samad, mis on mõnes teises sama keti apteegis, samuti kehtivad kampaaniahinad ja kliendisoodustused. Jutt sellest, et valveapteek on kallim, on müüt.

Eesti valve- ja ööapteegid:

Tõnismäe Südameapteek Tallinnas, avatud 24/7

Vikerlase Südameapteek Tallinnas, avatud 24/7

Apotheka Tartu Raekojas, avatud 24/7