Mandlite söömine mõjub hästi südame-veresoonkonna haiguste puhul - see aitab vähendada halva ning suurendada hea kolesterooli taset, selgub hiljuti läbi viidud uuringust.

Netdoctor vahendab uuringut, milles jälgiti 48 inimese HDL-kolesterooli ehk hea kolesterooli taset, kui nad sõid umbes peotäie mandleid päevas kuus nädalat järjest. Samuti jälgiti, mis toimus hea kolesterooliga siis, kui mandlite asemel söödi banaanimuffineid.

Uurijad leidsid, et mandlite söömine parandas hea kolesterooli taset normaalkaalus osalejail lausa 6,4% võrra. Varasemad uuringud on kinnitanud, et mandlite söömine alandab halva ehk LDL-kolesterooli taset.