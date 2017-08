Oled ju kogenud seda tunnet, kui õhtul päästad hobusesabapatsi valla ning peanahk ja ka juuksed hakkaksid justkui valutama. Miks see nii on?

Kui juuksed on olnud päev otsa pinge all, hakkab valutama kiht, mis jääb peanaha alla, kirjutab Today.

Peanaha all on nimelt närvirakud, veresooned ja rasunäärmed. Kui sa liigutad juukseid peanaha peal, mõjutab see ka peanaha alust osa.

Valu tekib sellest, et juuksed on pikka aega ebaloomulikus asendis, kuigi mõnel inimesel on lihtsalt loomupäraselt suurem tundlikkus.

Arstid hoiatavad ka pideva ebaloomuliku asendi eest, sest kui sa tirid juukseid pidevalt, võib peanahas tekkida põletik, mis võib viia juuste väljalangemiseni.