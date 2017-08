Kui tahad, et trenni oleks meeldiv ning sellest oleks võimalikult palju kasu, hoidu neist viiest tegevusest - need võivad kogu treeningu untsu keerata.

Sa rüüpad päeval klaasi veini. Kui tahad õhtul trenni teha, on ka suutäis veini töise tähtpäeva puhul liiast, kirjutab Woman’s Health. Trenn ja alkohol lihtsalt ei sobi kokku - ka pokaal veini teeb uimaseks, kitsendab veresooni, põhjustab veepuudust, kahjustab liikumisvõimet. Ka langetab see veresuhkru taset, see aga võib trenni ajal põhjustada nõrkust ja halba enesetunnet.

Sa kaanid liialt vett. Enne trenni peab vett jooma, kuid kui avastad, et trennini on jäänud tund aega, ei tohi sa vett kaanima hakata. Neerud saavad hakkama umbes liitri veega tunnis. Kui jood korraga rohkem, võib sind tabada energiakadu ja lihasnõrkus. Piirdu paar tundi enne trenni kahe-kolme tassi veega.