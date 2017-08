Testi tegemisele saamist Kadil kaua oodata ei tulnud. „Läksin paari päeva pärast kohale ja palusin kõikvõimalikud analüüsid teha. Pärast sünnitust olid mul tekkinud muud mured ja olin käinud seepärast arsti juures ja teinud kõiksugu analüüse, muu hulgas ka PAP-testi (emakakaelavähi ja vähieelsete seisundite varase avastamise meetod). Tänu sellele teadsin, et asi on korras. Arst küll ütles toona, et mingi põletik mul on ja kirjutas küünlad välja, kuid see oli ka kõik.“

34aastase Kadi mehe parima sõbra sõbrannal avastati emakakaelavähk staadiumis, kus ta hakkas kohe keemiaravi ja kiiritust saama. „Ta rääkis meile sellest alles selle aasta alguses ja nii soovitas mees mul kindlasti kontrolli minna, et mina ei peaks midagi sellist läbi elama,“ meenutab Kadi. „Kuna olen sünnitanud naine ja minu viimasest arstivisiidist oli möödas üle kahe aasta, siis kuuldu hirmutas mind, kuigi olen eelnevalt regulaarselt kontrollis käinud. Helistasin Pelgulinna naistenõuandla infoliinile ja ütlesin, et tahan testi tegema tulla.“

„Enne operatsioonile minemist oli hetki, kui ma üritasin hästi tugev olla ja öelda, et kõik saab korda, kõik on hästi, kuid päeva lõpuks olid mul mõtteis mu kaks last ja mees ning teadmine, et need lood on väga kurvalt lõppenud. Nutsin kodus ja olin ahastuses, kuid see on täiesti normaalne – mis sa veel sõna vähk peale saada tahad,“ ütleb naine, kellel avastati emakakaelavähi alged.

Kadi mäletab, et jagas arsti vastuvõtul oma hirmu vähi ees, sest sõbrannal oli see äsja avastatud. „Siis võttis arst mu haigusloo lahti ja ütles, et kaks aastat tagasi on HPV-viiruse test (viirus, mis võib tekitada pahaloomulisi kasvajaid) positiivne olnud ja otsustas uue testi teha.“ Proov võetud, tuli Kadil kaks nädalat oodata, siis helistas ta arstile ja sai tulemused teada. „Siis sain teada, et test on ikka positiivne ja ta suunas mind edasi kolposkoopiasse. Selle käigus nägi arst üht imetillukest kohta ja ütles, et silma järgi öeldes pole seal midagi. Ükski arst ei tohi aga silma järgi diagnoosi panna, seepärast võttis ta imetillukesest kohast proovi,“ räägib Kadi. Nädala pärast helistas arst Kadile. „Vastus oli, et on halvaloomulised vähirakud ja mul tuleb operatsioonile minna.“

Kuuldu võttis naise sõnatuks. „See ehmatas mind ära, sest sõna vähk ei ole see, mida sa läbi telefoni kuulda tahad. Aga ütleme niimoodi, et esimene reaktsioon oli siiski võtta rahulikult. Et lähen kõigepealt konsultatsioonile ja kuulan, mida arst räägib.“

Sellest hoolimata tundis naine järgneva ees hirmu. „Helistasin mehele. Tema kardab seda sõna nagu välku selgest taevast ja rääkisin, kuidas asjad on. Tema ütles, et ma ei sisendaks endale negatiivset mõtet, et mul on vähk. Pigem seda, et see on lihtsalt üks paha asi, millega tuleb tegeleda. Sama asja ütles ka mu ämm, kes on 20 aastat meditsiinis töötanud.“

„Kõik saab korda!“

Paar päeva hiljem läks Kadi arsti konsultatsioonile. „Arst oskas minuga niimoodi rääkida, et sain kõikidele küsimustele vastused ja ma ei tundud end rumalana. Ta suutis mind täiesti maha rahustada ja ütles, et mul on imeväike vähialge, mis on algstaadiumis ja millele sain õigel ajal jaole ning kõik saab korda. Ma saan terveks,“ meenutab Kadi.

Pärast diagnoosi teada saamist pidi Kadil kaks kuud ootama, siis pääses ta operatsioonile. „Enne minemist oli mul hetki, kui ma üritasin küll hästi tugev olla ja öelda, et kõik saab korda, kõik on hästi, kuid päeva lõpuks olid mul mõtteis mu kaks last ja mees ning teadmine, et need lood on väga kurvalt lõppenud. Siis ma muidugi murdusin. Nutsin kodus ja olin ahastuses, kuid see on täiesti normaalne. Mis sa veel sõna vähk peale saada tahad? Käsi plaksutama kindlasti ei hakka.“

Kadi sõnul oli temal kõige rohkem abi raviarstist. „Arvan, et kõik sõltubki sellest, milline raviarst sul on. Pereliikmed muidugi toetavad, kuid nad ei saa sulle meditsiiniliselt toeks olla. Nad muidugi ütlevad, et kõik saab korda, aga kui arst sulle ütleb, et kõik saab sinuga korda ja see on ravitav, mõjub see palju paremini kui abikaasa sõnad,“ tõdeb Kadi.

„Nüüd saan öelda, et olen kindlasti kogemuse võrra rikkam ja kindlasti hoolitsen enda eest rohkem. Olen õnnelik, sest ravi on tehtud ja loodan, et minu lugu innustab teisigi naisi rohkem endast hoolima ja kontrollis käima. Selle teadmisega ringi käia, et mul ei ole aega või ma ei saa töölt ära käia, et testi teha, ei ole õige,“ ütleb Kadi. „Kui sa oled oma testidega hiljaks jäänud, siis ongi hilja. Ja mis saab olla veel tähtsam, kui olla mitukümmend aastat ema oma lastele? Kui sul on lapsed ja pere, siis sa pead hoolitsema oma tervise eest!“

"Emakakaelavähi ennetamiseks on väga oluline käia regulaarselt naistearsti juures"