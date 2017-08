Praegusaja lapsed kipuvad üles kasvama koos kiirtoiduga, sest toiteväärtuseta krõpsud, maiustused, hamburgerid ja karastusjoogid on vabalt saadaval. Kuid, et laste immuunsüsteem saaks areneda ja lapsed saaksid kasvada, vajavad nad toitaineid rohkem kui täiskasvanud, tuletab meelde portaal Healthmeup. Mugavaim viis põngerjatele vajalikku tagada on lisada nende menüüsse allolevad viis toiduainet. Piimast saab kaltsiumit, D-vitamiini ja fosforit, mis on luude ja hammaste arenguks hädavajalikud. Lisaks on piimas palju teisi vajalikke toitaineid nagu valgud, tsink, A-vitamiin, B2 ja B12 vitamiinid. Kui laps piima ei armasta, paku talle jogurtit või piimakokteili.

Munad on valgu- ja B-vitamiinirohked, need ained on lapsele kasvueas väga kasulikud. Muna saad lapsele pakkuda erineval moel: neid praadida, valmistada munaputru, neid keeta, lisada salatisse jne. Pea meeles, et kui pakud lapsele kogu aeg ühtmoodi valmistatud mune, võib ta kiiresti sellest tüdineda.

Maguskartulis ehk bataadis on palju beetakaroteeni, A-, C- ja E-vitamiine, kiudaineid, kaltsiumit ja rauda. Sestap on maguskartul üks kasulikumaid juurvilju. Maguskartulit võib keeta, küpsetada või isegi grillida ning valmistada sellest mõnus vahepala. Kui lapsed on hullud friikartulite järele, asenda neid tehes tavaline kartul maguskartuliga, et nad saaksid rohkem kasulikke toitaineid. Ubades on palju valke, kaltsiumit, kiudaineid ja antioksüdante. Oad ei sisalda palju rasva, kaloreid ega naatriumi. Ubade lisamine laste menüüsse kindlustab, et lapsed saavad piisavalt energiat ja toitaineid.