Korralik uni võib figuuriga imet teha. Sestap ei maksa magamisega saleda piha nimel koonerdada.

Nebraska ülikooli teadlased avastasid, et mida vähem inimene magab, seda rohkem ta sööb. Nimelt mõjutab väsimus neid hormoone, mis kontrollivad isu ning väsinuna on keeruline tervislikust toitumisest kinni pidada, kirjutab veebikülg Female First.

Seetõttu on korralik uni väga vajalik, eriti siis, kui soovitakse kaalust alla võtta. See aga ei tähenda sugugi ainult seda, et magama tuleb minna mõistlikul kellaajal, järgima peaks ka veel mõnda kasulikku soovitust.