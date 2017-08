Kui pikk töönädal võttis võhmale ning praegu soovid vaid voodis vedeleda ning arvutist erinevaid artikleid sirvida, on suga lood kehvad. Tõuse kohe ja mine õue! Kuid enne loe läbi allolev nups.

Teadlaste kinnitusel mõjub värske õhk inimese tervisele hästi - vaid 30 minutit värskes õhus olemist aitab vererõhku alandada ja vähendab stressi, kirjutab Business Insider.

Nii väidavad Brisbane'i teadlased pärast 1538 inimese igapäevaste harjumuste, füüsilise ja vaimse tervise uurimist.

nad leidsid, et neil, kes käivad sagedamini õues jalutamas, on vererõhk ja stressitase madalam. Lisaks on regulaarselt värskes õhus viibivad inimesed sotsiaalsemad ja hindavad rohkem meeskonnatööd.

Ka varasemad uuringud kinnitavad, et stressi peletamiseks piisab vaid väikesest jalutuskäigust. 2015. aastal tehtud uuring näitas, et 90-minutiline jalutuskäik aitab vabaneda negatiivsetest mõtetest ja teeb tuju paremaks. Värskes õhus jalutamine mõjub hästi ka mälule, vähendab põletikke ja parandab nägemist.