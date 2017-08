Kuigi suvi hakkab otsa saama, ei tähenda see, et keha tuleks käest ära lasta. Vastupidi! Nüüd on just aeg keskenduda oma keha võimalikult kuumaks timmimisele!

Kas tasuks lisaks trenni tegemisele võtta ka mingeid preparaate? HC GYM annab nõu, mida eelistada.

Rasvapõletust soodustavate toidulisandite toime on eriti tõhus, kui tarbida neid koos individuaalselt paika pandud toitumis- ning treeningkavaga. Rasvapõletajad pole imelised vahendid, mis töötavad silmapilkselt – aga nad saavad anda tarbijale eelise ning väikse tõuke, mis soodustaks kaalu alandamist ning rasvapõletamist.

HC PROFESSIONAL ACETYL L-CARNITINE 120 CPS

Atsetüül-L-karnitiin on modifitseeritud aminohape, mis toetab rakuenergia tootmist, abistades transportimisel rasva mitokondreid, kus see oksüdeerub ja muutub ATP-s (keemiline rakuenergia).

L-karnitiin on väga kõrge bioloogilise väärtusega, toetab ajutööd ning toimib antioksüdandina.

- Transpordib rasvhappeid ja võimendab rakuenergiat

- Tõhusam kui tavaline karnitiin

- Vähendab kolesteroolitaset

- Tugev rasvapõletaja

- Mõjub positiivselt lihaskasvule

- Taimne

WHEY FAT BURN 1000G

-Toode sisaldab rasvapõletust soodustavaid aineid nagu Atsetüül - L karnitiin ja rohelise tee ekstrakt.

-See toode sisaldab kvaliteetset proteiini, mis imendub väga kiirelt, lihtsalt ning hoiab täiskõhutunnet.

-Toodet võib lisada hommikupudrusse või juua veega, kui ei ole hommikuti aega teisiti.

-Toodet võib kasutada õhtuti toidukorra asendajana.

-Suhkru asemel on magustatud stevia.

HC PROFESSIONAL DIET WHEY PROTEIN 600G

Põleta rasva ja kasvata samal ajal lihaseid!



See suurepärane proteiinipulber sisaldab väga kiireid ja lihtsa imendumisega proteiine. Lisaks on tootele lisatud keharasva põletamist soodustavat L-Karnitiini.

Magustatud loodusliku steviaga.

LABRADA NUTRITION JE ANTI-BLOAT WOMEN 90KPS

See on täiustatud koostisega rasvapõletaja, mis aitab üleliigse vee kehast välja viia.

- Toetab kaalulangetamist

- Viib kehast välja üleliigse vee

- Annab energiat

- Naturaalne toksiliste ainete väljutaja

- Ei kurna organismi

- Pole lisatud sünteetilisi lisaaineid

SUPERMASS PRO BURN 180KPS

See preparaat lõpetab keharasva eksistentsi! See lõikab, trimmib, põletab, vormib. Pro Burn täidab su unistused ja eesmärgid ka kõige põikpäisema keha puhul.

SELF WATERLOSS 120 KPS

On momente, kus me tahame saada lahti liigsest veest ja veepeetusest oma kehas. See lisand sisaldab kuut erinevat diureetilise toimega komponenti, mis on mõeldud selleks, et organismi puhastada, tõhustada seedimist ning mitte paistes välja näha.

Sobib kaalulanguseks, et füüsiliselt parem välja näha, puhastuseks või mis iganes olukorraks vastavalt eesmärgile.

HC PROFESSIONAL FAT BURNER 120KPS

L-karnitiin on mõeldud aktiivsetele inimestele, kes soovivad vähendada keha rasvavarusid ja hoida oma ainevahetust aktiivsena. L-karnitiinil on positiivne mõju rasvapõletusele ja kaalu alandamisele. See tõstab ka treeningu efektiivsust ja on ergutava toimega. L-karnitiin soodustab närvisüsteemi (eriti aju) ja immuunsüsteemi tegevust. Lisaks aitab stressiga võidelda ning vähendab ületreeningu riski.

L-karnitiinil on tõestatud vananemisvastane toime ja toidulisandina saanud toode positiivseid tulemusi mitme valdkonna uurimise käigus, sealhulgas treeningutel ja kaalulangetamisel.



- Aitab organismil põletada rasva ja toota kehale energiat

- Suureneb energia kättesaadavus organismi rasvavarudest.

- Vastupidavuse suurenemine tänu paremale hapniku kättesaadavusele.

- Väheneb rakkude kahjustamine füüsilise koormuse ajal tänu antioksüdatiivsetele omadustele.

- Toetab maksa tööd, puhastades saasteainetest ja on kasulik südame-veresoonkonnale.

MANNINEN STRONG GREEN TEA EXTRACT 90KPS

Preparaat sisaldab rohelise tee ekstrakti, mis on laialt tuntud tervisele kasulikkuse poolest. Samuti on sel termogeneetilised omadused, mis aitavad suurendada metaboolset aktiivsust. Strong Green Tea Extract on ideaalne kaalu langetamisel ja toetab üldist tervist.

NUTREX LIPO 6120 CPS

LIPO-6 on võimas ja äärmiselt populaarne rasvapõletaja, mis toimib maksimaalselt ja kiirelt.

Aastatel 2005, 2006, 2007 ja 2008 on see nimetatud Aasta rasvapõletajaks.

HC PROFESSIONAL 100% L-CARNITINE 120KPS

Karnitiini on vaja rakkudes rasva põletamiseks. Karnitiini defitsiit nõrgendab organismi võimet kasutada rasvu energiana, mil näiteks kaalukaotus on keeruline.