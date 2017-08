Kodumaise kartuli hooaeg on käes ning sestap oleks igati paslik üleliigsetest kilodest vabaneda soodsa ning kättesaadava kodumaise kraamiga. Lisaboonuseks teadmine, et kartulidieet on lihtne ja kiire.

Eestlastele, kelle põhitoit on kartul olnud juba sajandeid, on see kolmepäevane dieet igati soodne, lisaks ka tõhus, sest lubab vabaneda kõhurasvast ja kaalus kiirelt, lubab Healthy Life Tricks. Kõik, mida sa pead tegema, on menüüst kinni pidamine.

Niisiis, siin on sulle juhised kolmepäevaseks kartulidieediks.