Kõrge vererõhk on tõeline nuhtlus, mis pikalt püsides võib endaga kaasa tuua mitmeid südame-veresoonkonna haiguseid, teiste seas ka infarkti. Seepärast on äärmiselt oluline kõrget vererõhku kontrolli all hoida, näiteks nende kuue väikse asjaga.

* Lisakilodest vabanemine. Kui soovid enda vererõhku kontrolli alla hoida, siis peaksid jälgima enda füüsilist aktiivsust. Kui liigutad end rohkem, kaotad tõenäoliselt ka üleliigseid kilosid - need on sageli kõrge vererõhu tekitajaks, kirjutab Medical Daily. Pea meeles, et füüsilise aktiivsuse jaoks ei pea sa alati jõusaali minema, vaid piisab ka pisikesest lisajalutuskäigust päevas.

* Soolakoguse vähendamine. Soola liigne tarbimine võid tekitada kõrget vererõhku.