Justiitsministeerium ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts kutsuvad osalema konkursil meditsiinitudengite huvide konflikti alase õppematerjali koostamiseks.

Konkursi eesmärk on tõsta meditsiinierialade tudengite teadlikkust huvide konflikti ennetamisest läbi õppematerjalide ja originaalvideode koostamise. „Sooviksime, et arstiüliõpilased koostaksid videod huvide konflikti olukordadest arstide töös ning pakuksid välja sinna juurde käivad juhendmaterjalid,“ ütles justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt. „Eelkõige oleksid videod mõeldud loengutes ja seminarides kasutamiseks, aga sooviksime nende kasutamist ka täiendõppes haiglates.“

Konkursile on oodatud osalema meeskonnad, kuhu peavad kuuluma arstitudengid. „Kuigi konkurss on suunatud eelkõige arstitudengitele, võivad sellel osaleda ka teised Eesti kõrgkoolide tudengid, aga sellisel juhul peab meeskonnas olema vähemalt kaks arstitudengit,“ lisas Anu Parvelo Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsist. „Selle eesmärk on, et ideid pakuksid ja tegevused toimuksid võimalikult lähedal neile, kes õppevahendeid enim kasutama hakkavad.“

Taotlusi oodatakse 11. septembrini, õppematerjal peab valmima aasta jooksul. Auhinnafondi suuruseks on 6000 eurot. Täpsemad tingimused konkursil osalemiseks leiab siit.