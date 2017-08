Olen kuulnud, et probiootikume ei tohi võtta koos antibiootikumidega, sest siis ei mõju kumbki rohi. Kas see vastab tõele? Kuidas oleks kõige õigem probiootikume tarvitada?

Välispidiselt võetuna nimetame mikroobe probiootikumideks ning tõepoolest ei tohiks neid antibiootikumidega samaaegselt võtta. See aga ei tähenda probiootikumidest loobumist põletikuravi ajal. Rusikareegel on pidada anti- ja probiootikumide manustamise vahel 2 tundi. Erandiks on pärmseente preparaadid, mida leidub väheses koguses normaalselt soolestikus ning mis antibiootikumide toimel ei hävi. Pärast pikemat või keskmisest tugevamat antibiootikumikuuri võiks jätkata probiootikumide võtmist mõnda aega, et kiirendada normaalse mikrofloora taastumist.