Poorid ja nende suurus on saanud rohkem kui poolte naiste kinnisideeks – nad veedavad tunde peegli ees oma näonahka uurides. Need naised on langenud uue moodsa tõve – poreksia – ohvriks.

Poreksia on viimase aja nahatervise suurim mure, kirjutab Daily Mail. Sestap pidid ka arstid reageerima ja tõvele nime leidma - Sidney nahaarst Natasha Cook nuputaski poreksia nime välja.

Poreksia tähendab siis liigset ja ebaratsionaalset hirmu suurte pooride ees. See paneb naised end tunde peegli ees uurima, kalleid nahahooldusvahendeid kasutama ja poore pigistama.

Samas unustavad naised ära, et suured poorid on reeglina geneetilist päritolu ja neist lahti ei saa. Veidi saab neid ahendada, kui kasutada kollageeni suurendavaid seerumeid, mis sisaldavad A-, B- ja C-vitamiine.

Igatahes, kui tunned, et sul on suured poorid, mis segavad su igapäevaelu, pea nõu nahaarstiga – tema oskab anda asjatundlikku nõu nii, et sa oma näonahka ei kahjustaks.