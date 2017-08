Kas sa teadsid, et hilisõhtune näksimine soodustab enneaegset vananemist? Seda kinnitab aga hiljaaegu valminud uuring.

Ajakirjas Cell Reports avaldatud uuringu käigus vaadeldi hiiri. Leiti, et kui nad sõid hilisõhtul ehk tavapärastest söögikordadest erineval ajal, kannatasid nad rohkemate nahakahjustuste ning vananemisilmingute all, vahendab Men´s Health. Ühtlasi leiti, et hilisõhtune söömine suurendab päikesekahjustuse mõjusid.

Hilisõhtune söömine ergutab nimelt tööle ensüüme, mis peaksid kahjustatud nahka parandama. Kui inimene sööb aga öösiti, on see ensüüm päeval väheaktiivne, jättes nii naha saatuse hooleks.

Hiirtel, kes sõid tavapärastel aegadel, ilmnes nahakahjustusi oluliselt, vähem.

See uuring andis kinnitust asjaolule, et ka söömise rütm mõjutab kogu organismi ööpäevast rütmi. Ning söögikordade nihutamine võib kogu kehakella untsu keerata.