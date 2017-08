Maailmas on miljoneid inimesi, kellel on veresuhkur liialt kõrge, kuid kes seda ei tea. Ja see on halb uudis – pidev kõrge veresuhkur võib põhjustada tõsiseid tõbesid, nagu näiteks südamehaigused, neeru- ja närvikahjustused ja pimedus.

Üks põhjus, miks inimesed oma kõrgest veresuhkrust midagi ei tea, on see, et nad ei pruugi ära tunda sellele viitavaid märke. Liiatigi võivad need mõnikord olla üsna üllatavad ja ebamäärased. Seepärast toob Men´s Health välja kuus ootamatut märki, mille olemasolul võid kahtlustada liig kõrget veresuhkrut. Kui need sind kimbutavad, pea nõu oma arstiga.

Pidev pissihäda. Suurenenud vajadus urineerida on märk, mis annab aimu, et veresuhkru tase ei ole kontrolli all.