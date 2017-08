Rahva seas levinud müüt ütleb, et pärast söömist ei tohiks poole tunni jooksul ujuma minna. Kas see vastab tõele?

Portaal Hello Healthy kirjutab, et teaduslikke tõendeid, nagu täis kõhuga ujumine suurendaks uppumise riske, ei ole. Põhiliselt kardetakse uppumist seetõttu, et jalgade verevarustuse töö on häiritud ja tekivad krambid.

Kuigi pärast söömist on kehas vereringe aktiivsem just seedeelundkonnas, ei maga see ka jäsemetes ning inimene jaksab ujuda küll.