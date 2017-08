Ka rindade tervisele mõeldes on olemas toite, mis mõjuvad väga hästi ja mida iga naine võiks rohkem süüa. Näiteks need kolm toitu.

Mustikad. Teadlased on kindlaks teinud, et mustikad pärsivad rinnavähi rakkude kasvu, kirjutab Prevention. Et neist oleks kasu, võiks päevas süüa umbes 170 grammi mustikaid.

Porgand. Mitmed uuringud on teinud kindlaks, et beetakaroteen, mis annab köögiviljadele värvi, mõjub rindade tervisele hästi. Porgand on hea beetakaroteeni allikas. Lisaks sisaldavad seda kasulikku ainet ka kõrvits, suvikõrvits ja maguskartul.

Salveitee. Kui sa tunned, et rinnad higistavad, rüüpa antioksüdantiderohket salveiteed. See hoiab rinnad noored ning pärsib ka higistamist. Rasedad peaksid siiski salveiteest loobuma, kuna see võib kaasa tuua emaka kokkutõmbed.