Juuste tervise nimel tuleb neid regulaarselt lõigata. Aga kui sageli?

On arvamusi, et seda peaks tegema kord kuus või paar korda aastas. New Yorgi juuksur Meri Kate O'Connor ütles portaalile Good Housekeeping, et juukseid võiks lõigata iga 6-8 nädala tagant.

Ta selgitab seda sellega, et juukseid lõigates ennetatakse seda, et juuksekarv ei lõhestuks. Kui juuksekarv lõhestub, liigub lõhe piki karva ülespoole ja juuksekarv muutub õhukeseks ja kergesti katkevaks. Kui juuksed on korra juba lõhestunud, on nende ravimine keerukas ja pikaajaline protsess. Lihtsam on seda ennetada regulaarselt juukseid lõigates. Ning ka hea soeng peab vastu umbes kaheksa nädalat.

Kuid juuksur paneb südamele, et kui juuksed on loomu pooles õhukesed, võivad nad kergemini katkeda ja vajavad seetõttu sagedamini lõikamist. Samuti vajavad sagedamini lõikamist need kiharad, mida värvitakse või kuumtöödeldakse sageli.