Eesti Perearstide Selts (EPS) saatis peaminister Jüri Ratasele pöördumise, kus tehti ettepanek lisada Eesti Haigekassa nõukogu liikmete hulka ka perearstide esindaja.



„Perearst ja tema meeskond on kogu Eesti meditsiinisüsteemi alustala ning selle olulisust rõhutatakse nii sotsiaalministeeriumi kui haigekassa tervishoiustrateegiates ja arengukavades. Otsuste tegemise juures perearstide pädevusega aga ei arvestata,“ selgitas EPS esinaine Diana Ingerainen.



„Selts on mures, et kõikide Eesti inimeste tervist puudutavate otsuste tegemise juures ei küsita nõu perearstidelt, kelle silmade läbi oleks esindatud laiem patsientide vaade,“ lisas ta.



„Otsustajad haigekassa nõukogus peavad olema meditsiinisüsteemi ja patsiendi vajadustega otseselt kursis ning selleks on vajalik praktiline igapäevatöö kogemus ja meditsiiniteadmised. Perearstikeskused moodustavad täna Eestis kolmandiku tervishoiuteenuste osutajatest. Haiguste ennetamisel ja krooniliste haigete jälgimisel on just perearstidel unikaalne roll, mõjutades otseselt rahvatervist,“ põhjendas Ingerainen perearstide ettepanekut.