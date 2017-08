Peterselliteed võib juua igal ajal, hilisõhtul soovitatakse sellest siiski hoiduda – see ajab sagedamini tualetis käima. See on aga väga oluline, sest just nii väljuvad kehast üleliigsed vedelikud, samuti ka toksiinid, bakterid ja mitmed kahjulikud kehasse kogunenud ained. Ka teadlased on nimelt kinnitanud, et lisaks sellele, et petersell on suurepärane diureetikum, on see ka tugev antioksüdant.