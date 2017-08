Mees läheb sõbrale külla ja näeb ehmatusega, et tolle auto on täiesti lömmis, kaetud kriimude, heina, pori ja verega.

"Mis su autoga juhtunud on?"

"Ei midagi erilist, sõitsin advokaadile otsa."

"See seletab, kust on pärit veri, aga millest pori ja kriimud?"

"Ah, pidin teda enne tükk aega mööda parki taga ajama."