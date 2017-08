„Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK on levinud haigus. Epidemioloogilise uuringu andmeil esineb Eesti populatsioonis hingamisteede püsiobstruktsioon kuni 90 000 inimesel. Enamikel neist on KOK. Tõsiasi on, et oma haigusest on teadlikud ja ravi saavad neist vaid 10-15 protsenti,“ nendib Eesti Kopsuarstide Seltsi juhatuse esimees ja Kliinikumi Kopsukliiniku juhataja dr Rain Jõgi.

„Kuna KOK on progresseeruv haigus, siis toob haiguse hilises faasis avastamine ja lüngad ravis inimesele kaasa elukvaliteedi kiire languse. Kui surmapõhjuste edetabelis on KOK meeste hulgas alles 20. kohal ja naiste hulgas esimese 20 hulka ei jõuagi, siis haigestumisest kaotatud eluaastates on KOK meeste hulgas 1. ja naiste hulgas 2. kohal. Seetõttu on oluline pöörata tähelepanu nii haiguse varajases staadiumis diagnoosimisele kui ka korrapärasele ravile,“ tõdeb Jõgi.

Et sellele haigusele tähelepanu tõmmata, käivitas Eesti tervisetehnoloogia klaster Connected Health projekti, mille keskmes on just krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK). Projekt KOK FOOKUSES toob valdkonna olulised osapooled kokku, et leida uudseid lahendusi, kuidas Eestis selle haigusega elavaid inimesi tõhusamalt üles leida ja nende ravi tulemuslikumalt korraldada. Projekti esimene töötuba toimus eile.