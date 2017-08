Võib tulla üllatusena, kuid kõiki toiduaineid ei pea külmkapis olla. Üks asi on see, et nad säilivad ka ilma külmkapita. Ning päris paljud toiduained kaotavad külmkapis hoituna ka oma kasulikkuse ning maitseomadused.

Võid säilita hoopis õhukindlas karbis. Nii püsib ta kaua värske, kuid on hõlpsasti määritav, soovitab Huffington Post.

Terav kaste säilib külmikus paremini, kuid seda ei pea seal hoidma. Hoia kastet lihtsalt kuivas kohas.