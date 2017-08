Kolm portsjonit täisteraputru päevas alandab vererõhku ja aitab seega ennetada mitmeid südame-veresoonkonna tõbesid, teiste seas ka infarkti ja insulti.

Seda kinnitavad Šotimaa Aberdeeni ülikooli teadlased, kes viisid läbi katse, milles osales 206 40 - 65 aastast inimest, vahendab IBN Live. Osalejate seas oli nii normaal- kui ülekaalulisi, samuti rasvunuid. Mõnel osalejal olid probleemid kõrge vererõhuga. Osa katses osalenuid lisas oma menüüsse rafineeritud toite, teine osa kolm portsjonit täisterahelvestest keedetud putru või täisterahelbeid.

Ajakirjas American Journal of Clinical Nutrition avaldatud uuringu tulemused kinnitavad, et kui menüüsse lisada kolm portsjonit täisteraputru, vähendab see südamehaiguste riski 15% ja insuldi riski 25% võrra. Samuti aitab täisteratoitude söömine alandada vererõhku.

Et pudru lisamine igapäevasesse menüüsse on lihtne, soovitavad teadlased seda oma uuringu tulemustele toetudes ning tervise huvides teha.