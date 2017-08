Ootamatult saabunud jahedad ilmad loovad soodsa pinnase enda külmetamiseks ning valusasse põiepõletikku haigestumiseks. Tasub meeles pidada, et kuigi põiepõletiku kohta on liikvel mitmeid müüte ning rahvameditsiinist tuntud võtteid, ei pruugi need alati paika pidada. Portaal Prevention toob välja viis põiepõletiku kohta levinud väärarvamust ja püüab tõde maa peale tuua. 1. Põiepõletik on viletsa hügieeni tagajärg. Vale jutt! Põiepõletikku võivad haigestuda ka need, kes hoolitsevad oma keha eest rohkem kui teised. Põiepõletikku ei saada ka mullivannist, tampoonide kasutamise tõttu ega ka kitsaste riiete või sukkpükste kandmise pärast.

2. Põiepõletikku põevad vaid naised. Ka see ei ole tõsi. Umbes 12% mehi põeb vähemalt korra elus põiepõletikku ning see avaldub neil sama rängalt kui naistelgi. Enim on põiepõletikust ohustatud üle 50-aastased mehed. Bioloogiliste erinevuste tõttu põevad naised põiepõletikku siiski sagedamini, üle poole naistest põeb seda vähemalt korra elus.

3. Jõhvikamahl aitab põiepõletikku ennetada ja ravida. Jõhvikamahlas on aineid, mis takistavad bakteritel põieseinale kinnitumast, kuid neid ei ole seal nii palju, et põletikule tegelikkuses mõju avaldada. 4. Põiepõletikku põevad vaid seksuaalselt aktiivsed naised. Põiepõletikku esineb sagedamini raseduse ja menopausi ajal, kuid see võib välja lüüa ka igal muul hetkel. Vahekord küll suurendab bakterite põide sattumise ohtu, kuid see pole ainus riskifaktor – oma osa on siin mängida ka nõrgal immuunsüsteemil, kuseteede anomaaliatel või tüsistustel.