Vabandust, daamid, kuid siin on karm tõde: vananedes kaotab tupp oma elastsuse. Ja kuigi see ei pruugi tunduda eriline mure, sest vananemine on keha loomulik protsess, on siiski mõistlik oma ka vagiina parema tervise nimel vormis hoida. Kasvõi näiteks sellest, et tulla eakana toime pidamatusega.

Redbook tuletab meelde mõned harjutused, mis peaksid olema kuuluma vagiina hoolduskavva.

1. Treeni seda. Kõik meist on kuulnud Kegeli harjutustest. Aga kas sa tegelikult oled neid teinud? Aga peaksid küll. Kegeli harjutuste tegemine paar korda nädalas tugevdab vaagnapõhja lihaseid, mis toetavad nii emakat, põit, peen- kui pärasoolt. Mõned spetsialistid soovitavad teha kolm kümnekorduselist harjutusteseeriat päevas. Ja kõige parem on ju see, et erilisi vahendeid pole vaja – neid saad teha kõikjal ja igal ajal ilma, et keegi sellest aimu saaks. Ning boonusena aitavad need vähendada uriinipidamatuse riski vanemas eas.